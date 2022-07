Le armi come i vaccini: l'Ue adotta la strategia degli acquisti congiunti

Un’apposita task force permetterà agli stati membri di fare ordini comuni per ripianare gli arsenali. Il modello è quello adottato dal luglio del 2020 per comprare farmaci contro il Covid-19

L’aggressione russa dell’Ucraina ha aperto gli occhi dell’Unione europea sullo stato di impreparazione di fronte a una guerra. La Francia di Emmanuel Macron ha visto una conferma della sua intuizione sulla sovranità europea e la necessità di rafforzare la Difesa dell’Ue. In Germania, tre giorni dopo l’invasione, Olaf Scholz ha annunciato la fine della tradizione pacifista e un fondo speciale da 100 miliardi di euro per riarmarsi. Complessivamente, i paesi dell’Ue hanno promesso di aumentare la spesa per la Difesa di 200 miliardi nei prossimi anni. Ma, quando l’aggressione della Russia si è trasformata in un conflitto di logoramento nella parte orientale e meridionale dell’Ucraina, i governi europei si sono resi conto di un problema molto più urgente: gli arsenali a disposizione non sono sufficienti per una lunga guerra.