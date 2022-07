Quel tricolore a testa in giù che fa inorridire l'Olanda

Le istituzioni dei Paesi Bassi tenevano in conto le proteste dei propri contadini, anche la possibilità che i trattori si mettessero in marcia. Ma c’è stato un gesto su tutti, inatteso e perentorio, che in questi giorni ha indispettito il governo, l’esercito e perfino la famiglia reale d’Oranje-Nassau: il tricolore rovesciato ormai icona delle organizzazioni agricole in rivolta.

Tutto è da ricondursi alla stretta annunciata un mese fa dall’esecutivo di Mark Rutte sul settore primario: l’Olanda si è impegnata a ridurre drasticamente le emissioni inquinanti – l’azoto del 75-90 per cento, l’ammoniaca del 50 – entro il 2030. Per il premier si tratta di “una transizione ecologica inevitabile”, anche perché era fra i pilastri dell’accordo di coalizione sigillato lo scorso dicembre dopo un lungo stallo. Per i comparti coinvolti, in particolare la zootecnia responsabile dei gas serra, si profilano però tempi duri. E i sussidi per 24 miliardi di euro stanziati dal governo non basterebbero, secondo gli addetti ai lavori, a compensare la riduzione del volume d’affari – fino al 70 per cento nelle aree rurali – e del parco bestiame nazionale – di quasi un terzo.

