Podemos s'offende con Sánchez sulle spese militari, ma esclude la crisi

La comparsa in una riunione del governo di un “credito” da un miliardo di euro per il ministero della Difesa ha fatto infuriare, per la sostanza e per la forma, i ministri del partito di sinistra radicale

La scenografia con cui Madrid ha accolto a fine giugno il vertice Nato è stata molto apprezzata e il gran finale nei saloni del Museo del Prado ha rafforzato la cosiddetta “marca España”, ovvero l’immagine nel mondo del paese iberico. Però la combinazione tra l’impegno preso dagli aderenti all’Alleanza atlantica (far arrivare ad almeno il 2 per cento del pil le spese destinate alla Difesa) e la consapevolezza che la Spagna è il terzo paese della Nato che meno spende per l’esercito (l’1,01 per cento del pil) faceva prevedere quasi sicure turbolenze all’interno della coalizione di governo – formata dai socialisti del premier Pedro Sánchez e dalla sinistra radicale di Podemos, guidata dalla vicepremier e ministra del Lavoro Yolanda Díaz – nonché tra gli abituali sostenitori della maggioranza, tra i quali ci sono i partiti della sinistra indipendentista catalana e di quella basca, senz’altro contrarissimi, come Podemos, ad aumentare le spese militari.