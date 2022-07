Quanto “verde” può essere il gas? Oggi l'Ue lo dice con un voto

Bruxelles. In un voto molto combattuto, il Parlamento europeo oggi potrebbe bocciare la proposta della Commissione di inserire il gas e il nucleare nella tassonomia, la classificazione degli investimenti sostenibili per il Green deal, infliggendo la più grave sconfitta a Ursula von der Leyen dall’inizio del suo mandato. Con la tassonomia la Commissione attribuisce una specie di bollino verde alle diverse fonti energetiche sulla base del loro contributo alla riduzione delle emissioni. In gioco ci sono centinaia di miliardi di investimenti, in particolare privati, che potrebbero essere dirottati dalle rinnovabili verso il gas e il nucleare. La proposta di von der Leyen, presentata il 31 dicembre del 2021, con grande ritardo rispetto al calendario iniziale, era stata costruita su misura delle esigenze di Germania e Francia. Dopo aver deciso di abbandonare il nucleare, Berlino ha impostato la sua transizione climatica sul gas come energia di transizione da affiancare alle rinnovabili. Unica grande potenza atomica nell’Ue, Parigi voleva un trattamento di favore anche per il futuro del suo nucleare. Malgrado le critiche sul gas avanzate dagli esperti che consigliano la Commissione sulla tassonomia e le proteste di alcuni governi contrari al nucleare, von der Leyen ha deciso di tirare dritto, fiduciosa che non ci sarebbe stata la maggioranza qualificata tra gli stati membri necessaria a bocciare la sua proposta. La presidente della Commissione, tuttavia, non ha fatto i conti con il Parlamento europeo e con la guerra della Russia contro l’Ucraina. Le proteste iniziali di una minoranza di deputati ambientalisti si sono trasformate in una rivolta di mezzo Parlamento, dopo che Vladimir Putin ha lanciato la sua aggressione e ha iniziato a usare il gas come arma.



