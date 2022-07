“Avrei chiesto 10 milioni”. La confessione dell'assassino di Daphne Caruana Galizia

Se avessi saputo che la vittima era Daphne Caruana Galizia, “avrei chiesto dieci milioni, non 150 mila”, ha detto alla Reuters George Degiorgio, accusato di aver fatto esplodere nell’ottobre del 2017 l’auto in cui era la giornalista maltese, di fronte a casa. “Per me era solo lavoro, sì, business as usual”, ha detto Degiorgio a Stephen Grey, il giornalista della Reuters che lavora a un podcast sull’omicidio intitolato “Who killed Daphne?”.

