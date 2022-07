Sull'isola di Gotland si gioca il futuro di Svezia e paesi Baltici

Oltre a essere l’isola più grande della Svezia, Gotland è in una posizione particolarmente strategica: al centro del Mar baltico. Richard Milne del Financial Times è andato a Visby, la capitale dell’isola, per capire di più su quest’idilliaco luogo dove, scrive, “potrebbe iniziare la Terza guerra mondiale”. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, i jet da combattimento svedesi sfrecciano sui cieli dell’isola, ma la maggior parte delle persone sembra poco interessata: “Siamo qui in vacanza, non per pensare alla guerra”, dice al giornalista una coppia del nord della Svezia. Milne invece è qui per la guerra, perché questa località strategicamente importante in Europa è agli occhi dei soldati una “portaerei inaffondabile nel bel mezzo del Baltico”. E questo è il motivo per cui, secondo gli esperti, un’invasione russa degli stati Baltici potrebbe iniziare proprio qui.

