Perché la Lituania adesso si sente sul fronte della guerra di Putin all'Europa

Il “blocco di Kaliningrad” è una fake news. Una delle tante che il Cremlino sta usando per cercare di alzare la tensione e mettere alla prova la tenuta della coalizione antirussa all’interno dell’Unione europea. Venerdì scorso la Lituania ha semplicemente fatto entrare in vigore le misure restrittive sul transito ferroviario di acciaio e altri metalli ferrosi verso il territorio russo. Si tratta di parte del pacchetto di sanzioni contro la Russia decise dall’Ue a marzo, e da venerdì si applicano anche al passaggio di certe merci verso l’exclave di Kaliningrad, la cittadella che prima del 1946 si chiamava Königsberg e che è a tutti gli effetti territorio russo – poco più di duecento chilometri quadrati stretti tra Polonia e Lituania, l’unico accesso diretto della Russia al mar Baltico. La manipolazione dell’informazione da parte del Cremlino serve ad aumentare la pressione: l’altro ieri Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che si tratta di un “blocco della Lituania” che è in “violazione di qualunque cosa” e ha chiesto di eliminare la misura “apertamente ostile”. Eppure non si tratta né di un blocco né di un embrargo, perché come ha fatto sapere l’Autorità delle ferrovie lituane, merci non sanzionate e persone possono ancora usare i treni per raggiungere o lasciare Kaliningrad. Inoltre i collegamenti via mare e aerei con la Russia sono ancora attivi. Anche il capo della diplomazia dell’Ue, Josep Borrell, ha detto: “L’accusa contro la Lituania di attuare le sanzioni unilaterali è falsa, pura propaganda. La Lituania non sta facendo altro che attuare le linee guida fornite dalla Commissione europea”. Markus Ederer, ambasciatore dell’Ue a Mosca, ieri è stato convocato dal ministero degli Esteri russo e il rischio è che la tensione aumenti, e aumenti a tal punto che un incidente possa provocare una serie di conseguenze inarrestabili, che una parola fuori posto, magari fraintesa, possa essere usata come casus belli. “Non dobbiamo soccombere alla narrativa imposta dalla Russia e certamente non dobbiamo farci prendere dal panico o infilarci in una guerra di parole. Dobbiamo rimanere calmi e uniti, e la voce unita dell’Ue è essenziale”, ha detto a Lrt Arnoldas Pranckevičius, ambasciatore della Lituania a Bruxelles.

