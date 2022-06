O i gollisti o “le unioni di circostanza” à la Rocard. I conti dei macroniani ridimensionati 

Il risultato delle urne francesi non ha assegnato a Macron la maggioranza assoluta che si aspettava. Adesso per evitare lo scenario di una Camera ingovernabile si aprono due strade: un accordo con i Républicains (Lr) oppure fare come Mitterrand nel 1988, e scendere a patti su ogni singola legge

Parigi. Fino a metà maggio, l’ipotesi di non avere la maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale, ossia meno di 289 deputati su 577, non era nemmeno presa in considerazione dalla macronia. I più pessimisti dell’entourage del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, avevano pronosticato circa 300 deputati per la coalizione dei moderati e dei liberali di Ensemble!, cinquanta in meno della precedente legislatura, ma comunque sufficienti per navigare in acque piuttosto tranquille nel secondo quinquennio. E invece, domenica sera, man mano che i risultati del secondo turno delle legislative venivano ufficializzati, Macron e i suoi partner si sono ritrovati di fronte a una realtà ben diversa da quella che avevano immaginato: 245 deputati eletti, 105 in meno rispetto al 2017, pilastri del potere macronista sconfitti malamente nelle loro circoscrizioni dai candidati della Nupes, l’alleanza delle sinistre progressiste, o dai sovranisti del Rassemblement national, ma soprattutto nessuna maggioranza assoluta, con l’obbligo di stringere accordi con le forze dell’opposizione per portare avanti un programma di riforme.