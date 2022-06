L'uomo da tenere d'occhio per capire se ci sarà un'"operazione speciale militare" cinese

Ricorrendo a una delle ossessioni retoriche dei regimi autoritari, il generale Wei Fenghe ha usato la propria versione delle vicende storiche per dare un’immagine distorta della realtà della Cina (ha detto per esempio che la Cina non ha mai mosso guerra contro nessun paese, ma non è vero) e giustificare la posizione di Pechino su una eventuale invasione di Taiwan e dare un avvertimento: “Gli Stati Uniti hanno combattuto una guerra civile per la loro riunificazione. La Cina non vorrebbe mai una guerra civile simile. Schiacceremo in modo risoluto qualsiasi tentativo di perseguire l’indipendenza di Taiwan”. Peccato che nel 1949 la guerra civile cinese finì proprio con una divisione: i nazionalisti rifugiati sull’isola di Taiwan e la Repubblica popolare cinese nella Cina continentale. Il generale Wei Fenghe, ministro della Difesa nazionale di Pechino, distorce il passato, lo reinterpreta – proprio come fa Putin con l’Ucraina – ed è costretto a saltare a piè pari gli ultimi settant’anni di storia, durante i quali Taiwan, che la Cina rivendica come proprio territorio, si è autogovernata e oggi è diventata una delle democrazie più sviluppate dell’intera area asiatica. Più che dirette al governo di Taipei, le sue parole erano indirizzate ai rappresentanti dei governi che hanno preso parte, lo scorso fine settimana, all’ormai importantissimo Shangri-La Dialogue, l’annuale Summit sulla sicurezza organizzato a Singapore dall’International Institute for Strategic Studies di Londra. E’ stato proprio a Singapore che per la prima volta Wei Fenghe ha incontrato il suo omologo americano, il segretario alla Difesa Lloyd James Austin III. L’incontro è durato quasi un’ora, durante la quale i due ministri “hanno parlato per la maggior parte del tempo di Taiwan”, si legge nel comunicato del Pentagono. E poi hanno discusso “della necessità di un canale di comunicazione in caso di crisi tra i militari dei due paesi”, confermando indirettamente il problema sollevato già da qualche settimana, e cioè che America e Cina si parlano sempre meno, soprattutto nei luoghi dove il rischio d’incidente o di fraintendimenti sono altissimi. Se il risultato del dialogo privato tra Wei e Austin cerca di dare l’immagine di una conversazione da toni pacati, la realtà è che nei discorsi pubblici sono volate accuse che aumentano la tensione tra Washington e Pechino: “Chiediamo all’America di smettere di diffamare e di cercare di contenere la Cina”, ha detto Wei, “E se qualcuno vuole costringere la Cina a una guerra, l’Esercito popolare di liberazione non si tira indietro”.

