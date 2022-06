Così la guerra mina i pilastri del modello economico tedesco

La Germania è stata a lungo locomotiva d'Europa per una serie di motivi: la sicurezza garantita dagli Usa, l'intesa commerciale con la Cina e le forniture di gas russo. Ora rischiano di venirne meno i presupposti

Oggi sembra un’epoca lontanissima, difficile da ricordare, ma alla fine degli anni ’90 la Germania veniva etichettata come “il malato d’Europa”. I costi della riunificazione si erano rivelati troppo alti, l’economia era stagnante, la disoccupazione elevata e l’invecchiamento della popolazione accelerava. Tutto questo aveva messo in crisi il welfare tedesco. Qualche anno dopo le cose iniziarono a cambiare. Le riforme del governo di Gerard Schroeder e i successivi 16 anni di governi di Angela Merkel hanno costruito un’economia di straordinario successo, che pur generando squilibri ha fatto da volano per tutta l’Europa e reso Berlino la capitale più influente dell’Unione europea.