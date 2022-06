L'operazione del Mossad a Teheran, ma la Repubblica islamica deve guardarsi anche dagli amici

La Repubblica islamica dell’Iran deve affrontare tre problemi: i nemici di sempre la attaccano sul suo territorio, gli alleati si trasformano in competitor oppure tradiscono le richieste di aiuto, i cittadini protestano – tutto avviene contemporaneamente.

Il primo problema non è una novità, anche se l’Iran ha goduto per mesi e fino a poco tempo fa di un periodo di relativa calma in cui sembrava che le sue provocazioni nella regione, rispetto al passato, venissero quasi ignorate. Le operazioni erano condotte direttamente dai pasdaran o dai proxy di Teheran in giro per il medio oriente: andavano dagli attacchi in Iraq con missili che cadono accanto al consolato e a una base militare americana, ai sequestri di navi mercantili nel Golfo persico. Quella fase è finita, la quiete aveva una spiegazione: c’erano i negoziati sul nucleare in corso e le speranze (e la pazienza) riposte dagli americani e dagli europei nei colloqui di Vienna per tornare all’accordo. Adesso l’ottimismo è stato ridimensionato, e anche il potere negoziale di Teheran a quel tavolo.

