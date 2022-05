Il sacco di Kyiv: opere d'arte, metalli e soprattutto il grano

Quello che i russi non devastano, lo portano via. In un’intervista televisiva, il vicepresidente della commissione Difesa alla Duma, Vladimir Shamanov, ha detto che è inutile tenere l’Ucraina, una volta che la Russia avrà vinto la guerra. In primo luogo perché non c’era nessuno ad accogliere i russi con i fiori, quindi non ha senso incorporare una nazione ostile. In secondo luogo perché ormai è un territorio distrutto e la Russia può impegnarsi a ricostruire soltanto posti come Mariupol. Shamanov è accusato di crimini di guerra per il conflitto in Cecenia, è un falco, e nell’invasione di Kyiv vede l’obiettivo della smilitarizzazione e poi, successivamente, della denazificazione, e quantifica: ci vorranno tra i cinque e i dieci anni. Un tempo che gli ucraini non sono disposti a passare con le armi in mano, anche perché loro la guerra e la devastazione la vivono nei loro confini.

