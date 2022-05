La battaglia per il Donbas è difficile e cruenta. Serve a evitare che i russi ci riprovino nel nord

Roma. I lanciarazzi a lunga gittata sono quelli che chiedono gli ucraini per interrompere le linee logistiche dei russi in Donbas, cioè per fermare uomini e distruggere armi prima che arrivino sulla linea del fronte dove si sta consumando una carneficina di soldati da entrambe le parti. Per descrivere l’offensiva nell’est si è parlato spesso di un’avanzata molto lenta e di uno “stallo”. C’è un equivoco: la parola suggerisce una situazione stabile, una scena con poca azione o ferma. Ma significa un tipo di combattimento particolarmente violento, una guerra di logoramento in cui gli obiettivi strategici sul terreno passano quasi in secondo piano e lo scopo principale è infliggere il maggior numero di perdite: sparare anche quando non serve all’avanzata, uccidere il più possibile. Per questo, per la prima volta, Zelensky ha parlato delle perdite del suo esercito e ha detto che al fronte muoiono tra cinquanta e cento uomini ogni giorno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE