Guerra in Ucraina, le notizie del 91esimo giorno

Prosegue l'offensiva russa nell'Ucraina sudorientale, colpite Severodonetsk e Zaporižžja. La Russia annuncia un corridoio per navi straniere da Mariupol verso il Mar nero. Secondo Kyiv, almeno 238 i bambini uccisi dall'inizio del conflitto

Giorno 91 dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. La giornata, in breve:

Prosegue l'offensiva del Cremlino nell'sud-est dell'Ucraina. Nella notte i russi hanno lanciato ancora missili contro alcune città come Severodonetsk e Zaporižžja. La dichiarazione della Russia sul presunto rallentamento deliberato dell'offensiva delle proprie truppe in Ucraina è una menzogna, ha affermato Volodymyr Zelensky. La situazione nel Donbas è "estremamente difficile", ha aggiunto il presidente ucraino.



Mosca chiede la revoca delle sanzioni, sarebbe la condizione per trovare un accordo in grado di scongiurare una crisi alimentare globale. Questa mattina intanto dovrebbe essere aperto un corridoio per navi straniere a Mariupol



Circa 200 corpi sono stati trovati a Mariupol tra le macerie di un rifugio durante lo smantellamento dei blocchi di un grattacielo vicino alla stazione di servizio suburbana-2 su Myru Avenue: lo ha annunciato su Telegram il portavoce del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko, riportato da Unian.



Sarebbero almeno 238 i bambini rimasti uccisi e 433 feriti dall'inizio del conflitto militare in Ucraina. Lo ha affermato questa mattina la Procura generale ucraina, precisando che si tratta di cifre provvisorie. La regione dove si registra il maggior numero di decessi è quella di Donetsk, con 149 bambini morti o feriti, seguita da quella di Kyiv, con 116.



In totale, secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) sono 3.942 i civili morti mentre altri 4.591 sono rimasti feriti dall'inizio dell'invasione russa.

Forze filo-russe: Sfondate difese ucraine nel Lugansk

Le unità delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, con il supporto dell'esercito russo, hanno sfondato la difesa delle forze armate ucraine sullo Svetlodar Bulg, nella regione di Lugansk (est). Lo ha annunciato su Telegram l'ambasciatore dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk in Russia, Rodion Miroshnik, citato da Ria Novosti. E ha aggiunto che "parte dell'autostrada strategica Lysichansk-Artemovsk è sotto il pieno controllo del fuoco delle forze alleate. Ciò ha portato alla quasi completa impossibilità di rifornire le truppe ucraine a Severodonets"



Metsola: "Questo non è il momento di salvare la faccia a Putin"

"Sono sempre sorpresa dalle domande giornalistiche sulla necessità di salvare la faccia alla Russia o di come trovare un compromesso per questo. Non è il momento di parlare di come salvare la faccia a Putin", ha affermato dal palco del Forum economico mondiale di Davos Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo. "E' il momento di usare tutte le nostre energie, non di usare argomenti legali, mancanza di volonta' politica o usare altre scuse, per non far vincere la guerra all'Ucraina. Non voglio sentire parlare, o dare risposte, su come possiamo salvare la faccia a Putin. Non voglio piu' sentir parlare di compromesso in questo senso", ha aggiunto.

Metsola ha anche parlato del ruolo dell'Europa in questa fase: "Non possiamo tornare al mondo prima del 24 febbraio, ma se guardiamo al progetto europeo, vediamo come sia stato un progetto di successo nella condivisione dei principi comuni, nel combattere le autocrazie e chiunque non creda in quello che può essere la democrazia. In questo senso, possiamo parlare di Europa come una potenza trasformatrice politica. Siamo pronti ad aprire le nostre porte ai Paesi che stanno combattendo per i principi che condividiamo? Se la risposta è si, non parliamo solo di economia e di numeri, ma di quanto l'Unione voglia diventare una protagonista mondiale e democratica".



Gentiloni: "Non è impossibile un accordo sulle prossime sanzioni"

"Ci stiamo lavorando, penso che nei prossimi giorni non sia impossibile raggiungere ulteriori accordi". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, parlando con la stampa a margine dei lavori del World Economic Forum a Davos in riferimento alla possibilità di un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. Gentiloni ha inoltre sottolineato la compattezza dimostrata dall'Unione in risposta all'invasione dell'Ucraina con il passaggio, pacchetto dopo pacchetto, di sanzioni molto importanti che stanno pesando sull'economia russa.

Sull'embargo al petrolio, tuttavia, si sono arenate le trattative. Con l'Ungheria che continua a mantenere il veto.

Secondo l'amministrazione di Mariupol, almeno 22 mila vittime nella città portuale

Almeno 22 mila persone sono morte a Mariupol a causa dell'aggressione della Russia. Lo ha dichiarato il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, alla "Cnn", aggiungendo che la cifra si basa sulle notizie da parte di funzionari del consiglio comunale che sono ancora in loco. Andryushchenko ha poi definito Mariupol una "città fantasma", ipotizzando che il numero delle vittime possa essere molto piu' alto.

Ministero Difesa russo: aperto corridoio per navi straniere dal porto di Mariupol Mosca



Il ministero della Difesa russo ha aperto questa mattina un corridoio umanitario per l'uscita in sicurezza delle navi straniere dal porto di Mariupol, nell'Ucraina sud orientale, in direzione del Mar Nero. Lo ha annunciato ieri sera il capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo, Mikhail Mizintsev, in un briefing. La misura sarebbe in vigore dalle ore 8 di questa mattina, le 7 in Italia. Ieri la Marina russa aveva comunicato il completamento dello sminamento delle acque antistanti il porto e ora sta provvedendo a "ripristinare le infrastrutture portuali".

Amministrazione Zaporižžja: almeno 4 missili lanciati dall'esercito russo sulla città



L'esercito russo ha lanciato quattro missili da crociera su Zaporižžja, nell'Ucraina sud-orientale, uno dei quali è stato abbattuto dalle difese aeree ucraine. Lo ha dichiarato questa mattina l'amministrazione militare regionale sul proprio canale Telegram, senza precisare tuttavia la presenza di eventuali morti o feriti.

Mosca pronta allo scambio di prigionieri, ma solo dopo i processi ai combattenti di Azovstal

Mosca sarebbe disposta a discutere di uno scambio di prigionieri tra ucraini e russi ma solo dopo che i combattenti ucraini che si sono arresi nell'acciaieria Azovstal di Mariupol saranno stati processati. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri, Andrey Rudenko, citato dall'agenzia Interfax.



Anche Nike lascia la Russia

La multinazionale statunitense di abbigliamento sportivo Nike ha deciso di lasciare il mercato russo. Lo riporta riporta il quotidiano economico russo "Vedomosti". In particolare Nike non ha rinnovato il suo accordo di franchising con Inventive Retail Group (Irg), che possiede la più grande catena di negozi al dettaglio monomarca della Russia. Così risulta da una lettera del presidente di Irg, Tikhon Smjkov, ai dipendenti dell'azienda, citata da "Vedomosti". "Con l'esaurimento delle scorte, Irg sarà costretta a chiudere tutti i suoi negozi con il marchio" Nike, ha aggiunto Smjkov, confermando che le consegne di prodotti Nike in Russia sono state sospese.

Il nuovo appello di Zelensky: armi miglior investimento per la stabilità nel mondo

"Sono grato a tutti i partner dell'Ucraina che ci aiutano. Ma lo sottolineo ancora, più a lungo durerà questa guerra, più alto sarà il prezzo per la protezione della libertà non solo per l'Ucraina, ma per tutto il mondo libero", ha detto il presidente Zelensky. Per questo, "la fornitura di armi pesanti all'Ucraina, lanciarazzi multipli, tank, armi antinave e altre armi, è il miglior investimento per mantenere la stabilità nel mondo ed evitare molte crisi gravi che la Russia sta ancora pianificando o ha già provocato".