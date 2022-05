La Crimea rimane senza turisti a causa della guerra: un'altra promessa di Putin finita male

Niente vacanze in Crimea quest’anno: gli alberghi e le pensioni della penisola annessa dalla Russia restano vuoti nonostante l’inizio della stagione. La guerra è troppo vicina, la crisi economica è troppo pesante e le sanzioni sono troppo sensibili, per convincere i turisti russi – praticamente gli unici a frequentare un territorio illegalmente occupato e coperto da un embargo internazionale dal 2014 – a rischiare una vacanza in quello che oggi è più il retrovia dei combattimenti che un villaggio vacanze. Il ponte di maggio – dieci giorni che di solito fanno la fortuna degli albergatori di tutte le coste frequentate dai russi – ha segnato soltanto il 10-15 per cento delle prenotazioni rispetto all’anno precedente, e per l’estate si attende per ora al massimo un 30-40 per cento dei posti letto occupati.

