Pianificazione suprematista

Payton Gendron, il diciottenne che ha ucciso sabato dieci persone in un supermercato di Buffalo, New York, aveva postato sulla piattaforma Discord, nel novembre scorso, una copia del manifesto di Brenton Tarrant, il suprematista bianco che uccise 50 persone in una moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda, nel 2019. Separatamente, sul sito estremista 4chan, Gendron aveva scritto: “Un evento in stile Brenton Tarrant accadrà presto”. È da qui che comincia l’analisi di più di seicento pagine di post fatta dal Washington Post, che ha ricostruito il piano terrorista di Gendron da novembre a oggi – esiste anche un documento di 180 pagine in cui lo stesso Gendron, evidentemente ispirandosi a Tarrant (che è stato condannato all’ergastolo: si era dichiarato colpevole, aveva fatto un gesto suprematista appena comparso nell’aula di tribunale e aveva detto che avrebbe voluto ammazzare più gente), recupera la teoria della grande sostituzione etnica (una teoria popolare nella destra xenofoba il cui nome è stato dato da Renaud Camus e secondo la quale c’è un piano organizzato per sostituire i bianchi in occidente con le altre minoranze) che ha ispirato non solo Tarrant, ma anche gli attentatori della sinagoga di Pittsburgh e di San Diego (nel 2018 e nel 2019) e di El Paso (2019).

