Mosca svela il complottone che lega Kyiv e i democratici americani. Stupiti?

Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che continua a studiare i “programmi biologici e militari degli Stati Uniti e degli alleati della Nato sul territorio dell’Ucraina”. Cosa c’è di vero? Nulla, visto che, come ha spiegato l’esperta di sicurezza internazionale Filippa Lentzos ad Associated Press, “i laboratori non sono segreti” e “non vengono utilizzati in relazione alle armi biologiche”. Lentzos a un certo punto della sua intervista fa una cosa utile, riassume: “E’ tutta disinformazione”. Ed è proprio così: la bufala era stata diffusa dalla propaganda russa (Russia Today) e poi ripresa dalla galassia di siti complottisti e “controcorrente” che hanno fatto il gioco di Mosca legandola ai soliti spauracchi, cioè case farmaceutiche e istituzioni occidentali. Nonostante la sua falsità, però, il comunicato del ministero russo è comunque rilevante. Perché segnala il bisogno, da parte di Mosca, di giustificare l’invasione del territorio ucraino: segno del fatto che il governo russo inizi a sentirsi sempre di più sotto pressione.

All’inizio del comunicato si legge quella che potremmo considerare la rivendicazione di una vittoria: “L’operazione militare speciale delle truppe russe è riuscita a ottenere ulteriori informazioni sugli incidenti biologici in Ucraina”. Quest’affermazione da una parte deve preoccuparci, perché giustificando l’invasione permette, dal punto di vista russo, di perpetuarla. Dall’altra potrebbe essere un timido segnale di addomesticamento del governo di Putin. Annunciare il raggiungimento di almeno uno dei propri obiettivi infatti potrebbe corrispondere a far sapere che al Cremlino si avvicina il momento in cui ci si può ritenere soddisfatti. Che l’obiettivo in questione sia inventato di sana pianta importa relativamente: è il messaggio trasmesso all’interno della Federazione russa che conta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE