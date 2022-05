Perché è pericoloso insistere sul supporto della Cia agli ucraini

Kharkiv. “Dove sono gli occhi del diavolo americano?’, Prima con la voce ferma, poi urlando. Io lo guardavo e non capivo, lui lo ha ripetuto tre volte e poi una quarta puntandomi il kalashnikov addosso”, dice Nykola Rudenko facendo il gesto del fucile con le mani. Nykola è di Ruska Lozova, un villaggio sette chilometri a nord di Kharkiv dove ha vissuto sotto l’occupazione russa fino al 29 aprile, quando l’esercito ucraino è entrato in città per liberarla e il giorno dopo lui è potuto scappare insieme a sua moglie Yulia. “Diciamo che ho rubato l’auto a un soldato russo che l’aveva rubata a me tre settimane prima”, poi due carri armati ucraini lo hanno coperto sui fianchi, ciascuno a circa mezzo metro dalle portiere: si sono mossi in retromarcia fino al confine sud del villaggio mentre sparavano con i cannoni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE