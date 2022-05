L'invasione dell'Ucraina rievoca le guerre di Mussolini, dalla Grecia all'Etiopia

Le analogie storiche vanno maneggiate con cura, il rischio di interpretazioni equivoche o strumentalizzazioni è alto. Sono tuttavia uno strumento potente per meglio leggere la realtà e i suoi possibili sviluppi. Difficile, oggi, sfuggire al richiamo delle analogie tra la guerra di Putin e due di quelle del Duce. Il 28 ottobre 1940, anniversario della marcia su Roma, l’Italia attaccò la Grecia. Quella che era ancora considerata una potenza militare europea, con una popolazione di oltre 40 milioni di abitanti, un impero coloniale, un’industria nascente, aggrediva per ragioni di prestigio e rivalsa verso i tedeschi un piccolo paese di 7 milioni di abitanti. La decisione fu presa sulla base di informazioni insufficienti sull’esercito avversario, avendo una percezione errata della determinazione del popolo greco a difendersi e persino contando sulla complicità del governo ellenico. L’attacco avvenne nel momento peggiore dal punto di vista meteorologico, con truppe dalla scarsa motivazione e avendo consentito per mesi ai greci, insospettiti, di preparare la difesa. L’offensiva s’infranse su reparti decisi a lottare per la propria terra, spesso reclutati nelle regioni in cui si combatteva, ed equipaggiati meglio degli italiani, grazie ai rifornimenti inglesi di armi. L’esito della campagna fu rovinoso. Dalla metà di novembre le truppe italiane vennero ricacciate fin dentro i confini albanesi, subendo pesanti perdite. Solo l’intervento di Hitler chiuderà la partita e l’offensiva tedesca dell’inizio di aprile 1941 si concluderà con la resa greca.

