Il capo dell'intelligence ucraina su Putin nel “vicolo cieco”, il grano rubato e gli ucraini come schiavi

Vladimir Putin è “in un vicolo cieco”, c’erano alternative per lui all’inizio della guerra della Russia in Ucraina, ma ora “appaiono del tutto irrealistiche”, così come le possibilità di negoziare, di scovare una via per la pace che non abbia a che fare, come vorrebbe lo stesso Putin, con la resa degli ucraini. E’ Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence dell’Ucraina, a indicare questo vicolo cieco, raccontando in un’intervista al settimanale ucraino Nv, la Nuova voce, la domanda che tormenta lui e il governo di Kyiv: che cosa vuole il nostro nemico? Decifrare Putin combattendolo, anticipandolo dove possibile: questa è la missione di Budanov.

