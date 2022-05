Il putinismo come malattia senile del totalitarismo

Il nonno di Vladimir Putin continua imperterrito a muovere i pezzi nonostante lo scacco matto subìto dal nipote di appena otto anni. E al giovane Vladimir che gli chiede perché non rispetta le regole, risponde: “Quali regole? Un vero uomo le regole le stabilisce da sé”. Vera o falsa che sia, questa storiella narrata dallo stesso leader russo è una metafora della concezione del potere che lo ha guidato nella sua ascesa al vertice del Cremlino. E’ un episodio, uno fra i tanti, raccontato da Giorgio Dell’Arti in una biografia del “nuovo zar” che da bambino sognava di diventare agente del Kgb, e che proprio con le armi del segreto e del mistero ha costruito il suo mito di leader in grado di riscattare una nazione delusa e umiliata dal crollo della sua sua antica potenza (Le guerre di Putin. Storia non autorizzata di una vita, La nave di Teseo, marzo 2022).

