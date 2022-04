Gli attacchi ucraini in territorio russo sono sempre più frequenti

Colpiscono depositi di carburante e munizioni e i leader di Kyiv non confermano né smentiscono, ma li chiamano "karma". Nelle regioni russe che confinano con l'Ucraina i governatori iniziano a essere allarmati, e anche civili

Riga. Il Cremlino ha cercato di ridurre al minimo la discussione sulle perdite di guerra della Russia in Ucraina. Ma gli evidenti attacchi ucraini sul suolo russo della scorsa settimana evidenziano come il conflitto si sia esteso ben oltre il confine, sconvolgendo i residenti delle regioni vicine alla frontiera e minacciando di vanificare gli sforzi del presidente Vladimir Putin di isolare i propri cittadini dai combattimenti che ha iniziato. Sulla scia dei bombardamenti e degli attacchi, le autorità locali stanno lanciando allarmi – oltre a chiedere vendetta e in alcuni casi evacuazioni – mentre affrontano il pericolo crescente. Questi attacchi, che i leader ucraini non hanno né confermato né smentito, ma che mercoledì un alto consigliere ha vittoriosamente descritto come “karma", suggeriscono come Kyiv sia sempre più in grado di raggiungere il territorio russo mentre la guerra va avanti. Le truppe ucraine, potenziate dagli aiuti militari della Nato, stanno colpendo infrastrutture, obiettivi militari e, dicono le autorità russe, alcuni villaggi. I cittadini russi si stanno ora rendendo conto di quelle stesse esplosioni che gli ucraini hanno affrontato per più di due mesi, rendendo il conflitto ancor più immediato e pericoloso.

Dall'inizio dei combattimenti, il 24 febbraio, sembrano essersi verificati in Russia almeno 11 attacchi, la maggior parte dei quali dalla fine della scorsa settimana. Sembrano aver principalmente coinvolto bombardamenti o innescato armi antiaeree russe. Alcune sono state esplosioni sospette in strutture militari russe vicino al confine, che hanno attirato la furia russa. "Gli anglosassoni raccomandano pubblicamente che l'Ucraina sposti le ostilità sul territorio russo. E gli forniscono i mezzi per attuare questo piano", ha twittato giovedì Margarita Simonyan, direttrice dell'emittente statale russa Russia Today. "Che scelta ci state dando, idioti? La distruzione completa del resto dell'Ucraina? Un attacco nucleare?” Negli ultimi giorni, i residenti delle zone più vulnerabili hanno pubblicato video di apparenti esplosioni e razzi di difesa antiaerea russi che sfrecciano nel cielo notturno. "Penso che stia arrivando qui", dice la voce di un testimone ansioso, insieme a un'imprecazione, in un video che mostra fiamme intense e un enorme pennacchio di fumo denso che si alza sulla città di Belgorod nelle prime ore di mercoledì.

In un altro video girato qualche ora dopo, quello che viene descritto come un convoglio umanitario russo viene preso di mira mentre sfreccia attraverso campi aperti sotto il sole pomeridiano. "Stiamo correndo qui, ci stanno bombardando, stiamo cercando di scappare. Dio abbia pietà! Questo è spaventoso", dice Alena Berezovskaya, un'attivista e giornalista pro Cremlino, in un video che l’agenzia statale Ria Novosti ha pubblicato giovedì. Berezovskaya è seduta in quello che sembra un camion militare. Intorno a lei si sentono dei boati. Si dice che il convoglio sia stato attaccato a Zhuravlyovka, a meno di un chilometro dalla Russia, dopo aver consegnato rifornimenti al territorio russo vicino alla seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv. Si aggiusta nervosamente il suo elmetto verde mentre la campagna russa si scorge dalla finestra, con i campi che portano il primo rossore verde della primavera. “E' spaventoso a livello umano, ovviamente, ma tutto è nelle mani di Dio", ha detto. Con ampie porzioni del territorio di confine russo che provano un senso di vulnerabilità, i leader locali non hanno avuto altra scelta se non quella di riconoscere ciò che sta succedendo ai loro residenti e cercare di proteggerli. All'inizio di questo mese, le autorità hanno dichiarato il secondo più alto livello di minaccia terroristica nelle regioni più vicine all'Ucraina. Hanno consigliato ai residenti di evitare di riunirsi in grandi assembramenti.

Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha detto di essere stato svegliato alle 3:35 del mattino di mercoledì "da un forte rumore, come un’esplosione". Il governatore della vicina Kursk, Roman Starovoit, ha raccontato i forti colpi che i residenti di Kursk hanno sentito come il lavoro di apparecchiature di difesa aerea russe. Lunedì, due droni Bayraktar di fabbricazione turca sono stati abbattuti nella regione, ha riferito Ria Novosti, sollevando la possibilità di un grave pericolo per i residenti, dato che i droni possono essere dotati di armi potenti. Alcuni si aspettano che nella prossima fase della guerra, gli attacchi potranno essere quasi un evento quotidiano. "Riteniamo che (…) qualche tipo di missile o Bayraktar d'ora in poi volerà e colpirà il territorio russo quasi ogni giorno, e vedremo molti altri rapporti di questo tipo", ha detto Ruslan Leviev, fondatore del Conflict Intelligence Team, un gruppo analitico indipendente che utilizza dati open source per tracciare le attività militari.

Pochi ucraini offrono compassione, con uno come il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky che afferma che i russi non dovrebbero essere sorpresi di trovarsi presi di mira. "Prima o poi i debiti dovranno essere ripagati", ha scritto Mykhailo Podolyak in russo in un post su Telegram in cui ha attribuito i bombardamenti, le esplosioni e gli incendi inspiegabili all'opera di "un intervento divino" dopo l'implacabile assalto di Mariupol durante la settimana precedente alla Pasqua ortodossa. I sostenitori occidentali dell'Ucraina sostengono gli attacchi ai siti militari all'interno del territorio russo. Il paese dovrebbe "fare tutto il necessario per difendersi dall'aggressione russa", ha detto mercoledì il segretario di stato americano Antony Blinken a un comitato del Congresso. Sarebbe "legittimo secondo il diritto internazionale" per l'Ucraina attaccare "le strutture logistiche dell'esercito russo", ha detto giovedì alla Bbc il segretario alla difesa britannico Ben Wallace.

Inizialmente molte nazioni della Nato erano prudenti nel fornire armi che potessero spingersi fino in Russia. Queste cautele sono leggermente diminuite. Ma anche senza fornire direttamente attrezzature a lungo raggio, l'Alleanza può ancora riempire le scorte dell'Ucraina e consentirle di assumersi maggiori rischi. Dato l'ampio sostegno dei russi alla guerra, è probabile che le incursioni sul suolo russo provocheranno appelli pubblici di escalation, piuttosto che il contrario, ha detto Tatiana Stanovaya, fondatrice della società di analisi politica R. Politik che ha sede in Francia. "La società russa non è pronta per la pace. La società russa si aspetta che l'Ucraina venga sconfitta", ha detto. "Tutto ciò che arriva dall'Ucraina, come gli attacchi sul territorio russo, alimenta solo questi sentimenti”. Eppure questi attacchi, ha aggiunto, sfidano anche la narrativa interna del Cremlino secondo cui ciò che sta accadendo in Ucraina sarebbe una "operazione speciale" – rapida e veloce – e non una guerra. Gli attacchi sono più probabilmente intesi come messaggi ai leader russi piuttosto che come sforzi per rivolgere il pubblico più ampio contro i combattimenti, ha detto Andrei Kolesnikov, un senior fellow al Carnegie Endowment for International Peace. "La gente può percepirli come colpi di avvertimento. Ma finora, i colpi di avvertimento sono più per il Cremlino", ha detto. "Le notevoli capacità militari dell'Ucraina stanno diventando evidenti, ed è anche possibile che la natura della guerra nelle regioni di confine cambi.”

Zhuravlyovka, il villaggio dove mercoledì è stato preso di mira il convoglio umanitario, ha subìto ripetuti incidenti. Durante il bombardamento notturno di lunedì sono stati feriti almeno due residenti, secondo Gladkov, che ha scritto sul social network VKontakte che voleva evacuare la zona "per un posto più sicuro", ma che alcuni residenti si rifiutavano. Il capo villaggio Anzhelika Samoilova ha raccontato come lei e altri residenti, molti dei quali anziani, abbiano trascorso la notte in uno scantinato per motivi di sicurezza. "Sono emozioni orribili. Nessuno se lo aspettava. Nessuno era preparato a questo. Quando l'ho visto con i miei occhi, sono rimasta scioccata", ha detto Samoilova in un video pubblicato sul profilo VKontakte del governatore che mostrava una casa con una parte del tetto spazzata via. "Uscire fuori era spaventoso ".

(Copyright Washinghton Post)

(Traduzione di Priscilla Ruggiero)