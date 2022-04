Quanto conta per Kyiv l'arrivo dell'ambasciatrice americana Brink

Per quasi tre anni gli Stati Uniti non hanno avuto un proprio rappresentante in Ucraina. Il ritorno delle delegazioni, per quanto all’inizio non sarà fisso ma “mobile”, contribuirà a mettere la capitale in sicurezza

Bologna. Domenica il segretario di Stato americano Antony Blinken e Lloyd Austin, il segretario della Difesa, sono volati a Kyiv per incontrare Volodymyr Zelensky. Il viaggio era segreto per ovvie ragioni di sicurezza, ma che stesse per avvenire era nell’aria. D’altronde nella capitale ucraina c’erano già state le visite di Ursula von der Leyen, Boris Johnson e di Pedro Sánchez e questa volta, proprio come in quelle passate, l’intento era prima di tutto quello di esprimere vicinanza al governo ucraino. Ma oltre all’aspetto simbolico c’è la volontà politica di formalizzarla, questa vicinanza. Durante l’incontro è stato annunciato un ulteriore pacchetto di aiuti per un totale di 713 milioni di dollari: di cui 322 milioni andranno direttamente all’Ucraina, mentre la restante parte sarà inviata ai paesi che hanno aiutato Kyiv negli scorsi due mesi (per ora da Washington sono già arrivati aiuti per 3,7 miliardi di dollari). Inoltre il governo statunitense ha fatto sapere chi sarà il prossimo ambasciatore della Casa Bianca in Ucraina: Bridget Brink.