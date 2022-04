Nella guerra dei droni Mosca è rimasta indietro

Una flotta piccola che nell'invasione dell'Ucraina è stata impiegata con successo poco più di una decina di occasioni, mentre Kyiv ha compiuto una sessantina di attacchi. Un analista del Centre for new American Security ci spiega perché

“La Russia è rimasta indietro nello sviluppo di droni armati rispetto ai leader globali del settore come Stati Uniti, Israele e Turchia”. E il conflitto in Ucraina ne è una dimostrazione tangibile. Lo spiega al Foglio Samuel Bendett, consulente del Russia Studies Program del Cna e Adjunct Senior Fellow presso il Centre for new American Security. Il risultato è che oggi i droni armati disponibili sono pochi, e Mosca sta ancora imparando come usarli.