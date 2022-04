Covid, economia, guerra. Pechino non ne azzecca una e della sua “ambiguità” si vede il trucco

Roma. L’altro ieri la segretaria del Tesoro americano, Janet Yellen, ha detto che l’autorevolezza cinese rischia di crollare definitivamente se Pechino continuerà a non condannare la guerra di Putin all’Ucraina. Il mondo guarda alla Cina e alla sua integrazione economica e si farà venire dei dubbi, dopo questa presunta “neutralità”. Ma c’è anche un altro fattore, dice Yellen: “La Cina non può aspettarsi che la comunità internazionale rispetti i suoi appelli a tener fede ai princìpi di sovranità in futuro se quando conta, come adesso, lei stessa non li rispetta”. Il riferimento è alla situazione di Taiwan, l’isola di fatto indipendente ma rivendicata da Pechino come proprio territorio, e alla contraddizione espressa dai funzionari cinesi quando ripetono che “l’integrità territoriale di tutti i paesi va rispettata”, ma che “le preoccupazioni sulla sicurezza espresse dalla Russia” sono “comprensibili”. La relazione speciale tra Cina e Russia non è mai stata messa in discussione finora. Politicamente, è stato il leader Xi Jinping, l’uomo solo al comando, ad averla benedetta, e sarebbe un cambiamento radicale della postura internazionale cinese se decidesse di scaricare adesso la Russia. Una contraddizione imperdonabile, destabilizzante. La stessa politica di coerenza assoluta Pechino la sta portando avanti, per esempio, con il tentativo di azzerare i casi di Covid in Cina attraverso misure draconiane come i lockdown: un passo indietro, a due anni dall’inizio della pandemia, sarebbe come smentire due anni di propaganda.

