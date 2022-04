Villeroy, un banchiere molto centrale

Emmanuel Macron batte in lungo e in largo l’Esagono per strappare ogni voto utile a Marine Le Pen, penetra nei feudi della destra, insegue i ceti popolari conquistati dalle sirene nazional-populiste, intanto il presidente in carica prepara la squadra per il prossimo mandato. Se resterà all’Eliseo, all’Hôtel de Matignon, residenza del primo ministro, vorrebbe Christine Lagarde come Il Foglio ha anticipato il 15 febbraio scorso. Chi la sostituirà alla guida della Banca centrale europea? Fonti ben informate sostengono che in cima alla lista c’è François Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia, l’uomo che tutti davano in pole position per rimpiazzare Mario Draghi già nel 2019 prima che il presidente francese tirasse fuori dal cilindro Madame Lagarde e convincesse Angela Merkel la quale puntava a far guidare la commissione europea da Ursula von der Leyen. Anche oggi come allora, il risiko delle poltrone europee ha la sua importanza nella scelta. A Bruxelles si prefigura già una staffetta: Villeroy resterebbe a Francoforte un paio d’anni poi nel 2024 quando scade la commissione, la Bce andrebbe a un tedesco e un candidato francese o comunque gradito a Parigi prenderebbe la guida della Ue. Tra i papabili c’è Mario Draghi viste le affinità elettive con Macron, ma il conclave d’Europa è più incerto e misterioso di quello del Vaticano.



