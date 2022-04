Guerra in Ucraina. Le notizie di oggi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha detto che l'esercito russo potrebbero usare armi chimiche in Ucraina: "Oggi gli occupanti hanno rilasciato una nuova dichiarazione, che testimonia la possibilità di una nuova fase della guerra contro l'Ucraina e chi la difende", ha affermato. “Uno dei portavoce degli occupanti ha detto che non è da escludere l'utilizzo di armi chimiche contro i difensori di Mariupol. Prendiamo questo il più seriamente possibile”; Nella notte di ieri le autorità ucraine hanno reso noto che la Russia ha lanciato un drone che trasportava una sostanza tossica sulla città sud-orientale di Mariupol. Ivanna Klympush, una parlamentare ucraina e presidente della commissione parlamentare per l'integrazione dell'Ucraina nell'Ue, ha affermato che la sostanza non è stata identificata, ma "molto probabilmente" era un'arma chimica. Le accuse ucraine non sono state però ancora confermate;