Israele sotto attacco

Ci sono degli elementi di novità rispetto al passato nella serie di attacchi terroristici lanciati in Israele che hanno ucciso 13 persone in poco più di due settimane. Intanto si tratta di cinque episodi che non hanno legami l’uno con l’altro. Secondo le forze di sicurezza, i responsabili agiscono per emulazione – con un sistema cosiddetto copycat – dopo avere visto in rete il video di un attentato precedente. Gli assalitori sono lupi solitari, cioè non appartengono a una organizzazione terroristica strutturata e gerarchizzata ma ne traggono ispirazione. Un po’ quello che è successo con la cosiddetta intifada dei coltelli del 2015 e 2016, quando ragazzi e ragazze si lanciarono in decine di attentati isolati in Israele. Si tratta di un fenomeno difficile da prevenire. Basti guardare al caso più recente, quello di giovedì sera a Tel Aviv quando un 28enne della Cisgiordania, prima di essere neutralizzato, ha ucciso con una pistola due persone e ne ha ferite altre 10 in una delle vie più importanti della città, piena di negozi e locali.

