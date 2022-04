La cyberguerra c'è già, e ai russi non sta andando affatto male   

In queste settimane molti analisti hanno notato come la guerra in Ucraina non si sia combattuta, almeno finora, sul fronte delle telecomunicazioni. A un mese e mezzo dall’inizio del conflitto nuove analisi di alcuni membri Nato sembrano smontare questa timida forma di ottimismo

In queste settimane molti analisti hanno notato come la guerra in Ucraina non si sia combattuta – almeno finora – sul fronte delle telecomunicazioni. La tanto temuta cyberguerra non si sarebbe verificata: i danni sono stati fatti con le bombe, colpendo antenne e ripetitori, non con mezzi più sofisticati e impalpabili. A un mese e mezzo dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, nuove analisi sembrano smontare questa timida forma di ottimismo, mettendo in prospettiva la strategia cyber della Russia, arrivando alla conclusione che la cyberguerra in realtà c’è stata, e la Russia l’ha vinta. Lo sostengono due analisti della Nato, David Cattler e Daniel Black, in un articolo per la rivista Foreign Affairs, in cui sottolineano come sia spesso la natura stessa della cyberguerra – un campo nuovo, poco studiato e molto equivocato – a distorcere le percezioni. “Tutte le prove a nostra disposizione”, scrivono Cattler e Black, “indicano che la Russia ha impiegato una campagna cyber intesa a fornire le sue truppe di un vantaggio nella guerra in Ucraina”.