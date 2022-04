Perché il sud-est asiatico preferirebbe Xi alla diplomazia del bambù

Negli anni i paesi di quest'area geografica si sono via via avvicinati alla Cina. E adesso sembrano pronti ad abbandonare la tradizionale strategia dell'oscillazione per firmare un patto con Pechino

Bangkok. Due bandierine, thailandese e ucraina, sono collocate accanto a un mazzo di fiori sul tavolo di una sala del Conrad Hotel di Bangkok. Attorno al tavolo, le foto dei bombardamenti su Mariupol, Irpin, Kharkiv. Oleksandr Lysak, incaricato d’affari ucraino a Bangkok segue con attenzione gli ultimi preparativi per la conferenza stampa prevista per le 11 del 18 marzo. Pochi minuti prima, cercando inutilmente di non farsi notare, il personale dell’ambasciata sostituisce le due bandierine con la sola bandierina ucraina. Secondo un giornalista locale è accaduto dopo una telefonata da parte del ministero degli Esteri thailandese. Durante la conferenza stampa, Lysak elude la domanda che ne chiedeva conto. Precisando che per lui è importante il “sostanziale supporto” della Thailandia, riferendosi al voto favorevole del 2 marzo sulla risoluzione delle Nazioni Unite che condannava l’aggressione russa. In seguito, saranno molti a notare come una precedente conferenza stampa dell’ambasciatore russo a Bangkok Evgeny Tomikhin, avesse per sfondo due grandi bandiere, russa e thailandese. In quell’occasione anche Tomikhin aveva apprezzato il comportamento del governo thai, riconoscendone la sostanziale neutralità.