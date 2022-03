Cerasa: “Credere a Putin è una missione impossibile”

“Credere a Putin è una missione quasi impossibile”, dice Claudio Cerasa ospite di Serena Bortone a Oggi è Un Altro Giorno su Rai1. "Abbiamo visto che tutte quelle degli scorsi mesi erano bugie", aggiunge. "Eppure la telefonata Draghi-Putin segna una nuova fase, legata al tentativo diplomatico del Cremlino per oprovare a prepararsi alle trattative di pace, che non penso saranno troppo in là nel tempo. In queste l'Italia può giocare un ruolo, per il suo rapporto con America, con la Nato, con l'Ue e con il Vaticano. Potremmo essere uno dei garanti di una possibile pace su cui le parti stanno a poco a poco cercando una convergenza".