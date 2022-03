Il video delle auto costrette allo slalom tra le mine, in Ucraina

Mine antiuomo disseminate in autostrada all'altezza di Borodyanka, a circa 40 chilometri da Kyiv, capitale dell'Ucraina. Le auto sono costrette a una sorta di slalom, molto pericoloso, per evitare i dispositivi piazzati sull'asfalto e proseguire sulla carreggiata. Il video è stato pubblicato su Twitter da Olexander Scherba, diplomatico ucraino ed ex ambasciatore di Kyiv in Austria.