L'ipersorveglianza sulla linea del fronte

Mykolaïv, dal nostro inviato. Sulla linea di contatto fra russi e ucraini la paura di essere scoperti è così forte che i soldati passano le giornate nascosti al buio. Avvicinarsi al fronte vuol dire entrare in uno spazio ipersorvegliato: in alto ci sono i droni di ogni dimensione e da qualche parte attorno ci sono le antenne che intercettano le comunicazioni elettroniche. I militari ucraini ti guardano pallidi, senz’acqua, senza telefoni, senza luce. Tra la città ucraina di Mykolaïv e la città di Kherson occupata dai russi per novanta chilometri c’è un paesaggio piatto di campagna coltivata, con poche case e poche strade e pochi alberi, ma gli ucraini in uniforme trovano lo stesso il modo di scomparire mentre ancora non è chiaro chi è in vantaggio – e se riusciranno a cacciare i russi di nuovo in Crimea.

