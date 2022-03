I droni e i conflitti moderni

Come successo durante altre campagne militari, anche nella guerra in Ucraina i droni stanno attraendo molta attenzione. Video di mezzi corazzati russi colpiti dai droni ucraini, principalmente i Bayraktar TB2 di produzione turca, confermerebbero la narrativa sulla loro portata rivoluzionaria. Secondo molti esperti e analisti, i droni sarebbero piattaforme in grado di dare enormi vantaggi tattico-operativi e addirittura di alterare la natura dei conflitti moderni. Ne abbiamo già parlato su queste pagine: riassumevamo una nostra ricerca accademica pubblicata sulla rivista “Security Studies” nella quale sottolineavamo come usare e produrre droni fosse tutt’altro che facile e, soprattutto, come la loro diffusione difficilmente avrebbe indebolito la supremazia militare occidentale. I paesi in grado di produrre droni avanzati sono relativamente pochi e usarli sul campo di battaglia, in maniera efficace, è tutt’altro che immediato.

