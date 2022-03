Ecco il prezzo della compiacenza con Putin. Intervista a Kauffmann

Due choc hanno creato un nuovo mondo, che non è temporaneo dice l'editorialista del Monde. E per aiutare l'Ucraina l’unica soluzione, attualmente, "è quella di inviare armi, visto che la strada diplomatica non è percorribile con il presidente russo"

Parigi. “L’Europa si farà attraverso le crisi, e sarà costituita dalla sommatoria delle soluzioni che saranno date a queste crisi”, diceva nel 1976 Jean Monnet, uno dei padri fondatori dell’Unione europea. Con la crisi in Ucraina, dopo quella sanitaria, ne stiamo avendo ulteriore conferma, secondo Sylvie Kauffmann, editorialista del Monde e tra le massime esperte francesi di relazioni internazionali. “Dalla tragedia ucraina, sta nascendo una nuova Europa”, dice al Foglio Kauffmann: “E’ un processo in corso, non è un’evoluzione lineare. Ci saranno momenti di pausa, di dibattito, ma penso che questa guerra stia facendo emergere una nuova coscienza europea, che fa seguito alla reazione coordinata dell’Europa contro la pandemia di Covid-19”. Per l’Europa è iniziata “una nuova èra”, come hanno detto anche Emmanuel Macron e Olaf Scholz.