Otto donne accusano Éric Zemmour di aggressioni sessuali

Palpeggiate, baciate di forza e importunate con frasi sessiste. Otto donne, in un video pubblicato dal giornale d’inchiesta parigino Mediapart, hanno accusato Éric Zemmour, candidato della destra identitaria alle presidenziali francesi, di essersi reso protagonista di comportamenti inappropriati e aggressioni sessuali ai loro danni. Claire, oggi ingegnere, aveva diciotto anni quando fece uno stage al Figaro. Un giorno, l’allora editorialista Zemmour la chiama vicino a lui col pretesto di un problema informatico. “Sento la sua mano sulla schiena che si muove su e giù”, testimonia Claire a Mediapart. Pascale Sauvage, ex collega di Zemmour al Figaro, racconta di averne parlato all’epoca con l’attuale candidato di Reconquête!, dicendogli di “non toccare le stagiste”. Risposta: “Le stagiste sono fatte per fare i pompini e i caffè”. Séverine, stagista al Figaro nel 1999, si è ritrovata in ascensore con lui. “Mi ha spinto contro la parete e mi ha infilato la sua lingua in bocca. Ero disgustata, stavo male”, racconta.

