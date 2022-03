L'Onu si censura: vietato dire "guerra" o "invasione" in Ucraina

Chissà come l’avrà presa Maurizio Landini, dopo aver letto della mossa sbilenca compiuta dall’Onu. “Non può semplicemente stare a guardare, è ora che scenda in campo”, era stato l’appello accorato rivolto la settimana scorsa dal segretario della Cgil all’organizzazione internazionale. L’Onu in effetti ha deciso di non stare più guardare e lunedì ha diramato delle linee guida per i suoi dipendenti affinché si attenessero al giusto canone lessicale per riferirsi alla guerra in Ucraina. Attenzione – chiarisce una mail inviata dal dipartimento della comunicazione del Palazzo di Vetro ai suoi dipendenti e pubblicata ieri dall’Irish Times – perché i funzionari non potranno più dire che la guerra in Ucraina è una “guerra”, men che meno che si tratti di una “invasione”. Piuttosto, in nome della scomoda compostezza richiesta a chi è costretto a tenere un piede in due staffe, dovranno usare i più morbidi termini di “confitto” o, al limite, di “offensiva militare”.

