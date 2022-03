L'oligarca russo Ivan Savvidis che salva (solo) gli ellenofoni di Mariupol'

È lo zar russo di Salonicco, dove si aggira con la pistola facile e una guardia del corpo alta due metri per 165 chili di muscoli. Ivan Savvidis, come Abramovich col Chelsea, ha una squadra di calcio, il Paok, oltre a essere il maggior azionista della società che gestisce il porto del capoluogo della Grecia del nord con mire anche su quello di Alessandropoli, al confine con la Turchia. E pure lui ora rischia le sanzioni contro gli oligarchi vicini a Putin. Perché Savvidis, nato 62 anni fa a Santa nell’allora Georgia sovietica in una famiglia operaia di origine ellenica, vicino al Cremlino lo è davvero: fino al 2011 era deputato della Duma eletto nelle liste di Russia Unita, il partito del presidente. Poi, già arricchitosi con il commercio del tabacco russo, è sbarcato in Grecia. Nel giro di pochi anni ha comprato il quotidiano “Ethnos”, la tv Open, il 72 per cento delle azioni del porto di Salonicco tramite la sua Belterra Investments, considerata dall’ambasciata statunitense ad Atene la longa manus di Mosca nel Mediterraneo.

