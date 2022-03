Una pace senza libertà sarebbe mortale come una libertà senza vita

No, non sarebbe meglio se gli ucraini si arrendessero. Solo una considerazione astratta può far pensare che l’essere umano consista solo dei beni materiali che gli rendono possibile o, addirittura, agevole l'esistenza

Non ci sono solo i professori universitari in tv a dire che in fondo sarebbe meglio che gli ucraini non opponessero resistenza. Ci sono anche tante persone comuni che lo sostengono perché nulla vale la pace nella quale si custodisce la vita, perché tanto le ragioni di un conflitto non sono mai chiare, perché le informazioni sono inattendibili o labili, perché in fondo anche gli americani hanno sempre fatto lo stesso, perché vai a sapere che cosa si nasconde dietro la resistenza di Zelensky o le dichiarazioni mutevoli di Putin o dei leader occidentali.