Il settore aereo russo è già in crisi per le sanzioni

Il blocco dei cieli imposto dall'Europa e dall'America rischia di far precipitare molto velocemente il trasporto aereo della Russia, isolando ancora di più il paese

Il trasporto aereo è per sua natura integrato a livello internazionale ed è per tale ragione che il costo delle sanzioni alla Russia e alle sue compagnie aeree hanno un peso rilevante, i cui effetti potrebbero presto aggravarsi. Pochi hanno compreso quanto l’isolamento in cui si trova oggi Vladimir Putin possa pesare sull’economia russa – dal settore aereo ne arrivano le evidenze più chiare.