Sanzioni, sostegno militare e intelligence. Un'ex spia americana a Mosca ci spiega la formula

Che cosa vuole davvero Vladimir Putin? La domanda è sulle copertine dei giornali internazionali, gli esperti rispondono, ognuno con la propria sfumatura, ma la retorica sulle varie convenienze del presidente russo è finita: vuole riprendersi quello che considera “un semistato”, l’Ucraina, e mettere qualcuno di suo gradimento al potere. Semmai la domanda è: riusciremo a fermarlo? “Gli Stati Uniti hanno frainteso Putin per anni – dice John Sipher, che ha lavorato alla Cia per ventotto anni, ha guidato le operazioni dei servizi americani in Russia ed è stato molto tempo a Mosca – Putin è impegnato in una guerra politica contro gli Stati Uniti e contro l’occidente, ma i diversi governi americani hanno pensato di poter ragionare con lui, e così non sono riusciti a contenere le sue azioni. Nel 2022, ci è chiaro che Putin non cambierà, ma era stato stabilito un format nelle relazioni con Mosca, e il presidente russo era convinto di ‘get away with anything’”, di restare per sempre impunito.

