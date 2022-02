A Ushuaia, nella Terra del fuoco, si capisce che Pechino preoccupa più dei carri di Putin 

La Russia usa i carri armati e i soldati. La Cina l’economia e l’influenza politica. Gran parte di quello che ha costruito il Dragone negli ultimi dieci anni – cioè dall’arrivo di Xi Jinping al potere – è in bella mostra in questi giorni ai Giochi olimpici di Pechino. Ma per osservare da vicino le difficoltà con cui l’occidente cerca di contenere la dominazione politica cinese nel resto del mondo, con tutto ciò che ne consegue in termini di stato di diritto e trasparenza, bisogna andare alla fine della terra. A Ushuaia, nella Terra del Fuoco, in Argentina: la città più a sud del mondo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE