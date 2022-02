Quei soldi russi a Londra che non dispiacciono troppo a Boris

Lunedì il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto al presidente Putin davanti alle telecamere che “ci sono ancora chance di trovare un accordo sull’Ucraina con l’occidente”. Putin ha risposto: “Bene”. Il ministro ha una faccia di pietra, ma dev’essere stato un sollievo per lui vedere nelle ultime ventiquattr’ore le possibilità di pace aumentare e la minaccia di sanzioni personali da parte dei governi europei diminuire in modo complementare. A settembre un sito d’informazione russo, iStories, aveva pubblicato uno scoop sull’amante di Lavrov, una dipendente del ministero degli Esteri che si chiama Svetlana Polyakova – ma per gli amici: Svetlana Lavrova. La donna come molti potenti russi passa gran parte del suo tempo a Londra con la famiglia e possiede a suo nome proprietà per più di tredici milioni di dollari poco compatibili con la paga del ministero. La figlia della donna, ventun anni, studia al Imperial College e vive in una casa nel quartiere londinese di Kensington che vale più di quattro milioni di euro. Lavrov ha un lato londinese che coltiva con discrezione e dunque non è vero, come ha detto l’ambasciatore russo in Svezia al tabloid Aftonbladet, “non ce ne frega un cazzo delle sanzioni dei governi occidentali”. Nel frattempo il sito di notizie che ha fatto lo scoop sull’amante del ministro è stato dichiarato “agente straniero” dal governo russo e quindi adesso per continuare a lavorare deve sottostare a una serie di restrizioni costose.

