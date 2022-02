La campagna dei macronisti su Tinder, in cerca di voti e di incontri (politici)

La scorsa estate, per promuovere la vaccinazione, il governo francese lanciò una campagna accattivante fatta di manifesti con uomini e donne che si baciavano appassionatamente e messaggi di ottimismo quali “sì, il vaccino può avere effetti desiderabili”, “dopo ogni vaccinazione, è la vita che riprende”. Fu un successo clamoroso: molti indecisi corsero a farsi la prima dose, con buona pace della galassia no vax capitanata da Florian Philippot, ex braccio destro di Marine Le Pen. Ora è la giovanile della République en marche a tentare qualcosa di simile, ma questa volta per convincere gli elettori ad andare a votare il 10 e il 24 aprile, date del primo e del secondo turno delle presidenziali francesi. Ieri, il collettivo dei Jeunes avec Macron (Jam) ha approfittato di San Valentino per lanciare un’iniziativa “politico-erotica”, come l’ha definita il Parisien, sfruttando le applicazioni di incontri più celebri di Francia: Tinder, Bumble e Grindr.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE