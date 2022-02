Le dimissioni di Cressida Dick e il rimbalzo delle politiche identitarie

Il capo di Scotland Yard, Cressida Dick, ha lasciato il suo incarico con due anni di anticipo rispetto alla scadenza, in seguito alle pressioni del sindaco di Londra, Sadiq Khan, che ha detto: il rapporto di fiducia si è interrotto. Non starebbe a Khan determinare la carriera dei vertici della polizia londinese: è prerogativa del ministero dell’Interno, oggi guidato da Priti Patel, che non è stata avvisata delle dimissioni imminenti. Qualche ora prima dell’annuncio, la stessa Dick aveva detto di voler restare alla guida della Metropolitan Police e portare avanti le riforme necessarie dentro la forza di polizia.

