I politici in Libia fanno i furbi con le regole, rischio guerra civile

C’è stata una fase nella quale era sembrato che il premier italiano Mario Draghi potesse ottenere risultati importanti in Libia, ma a giudicare da quello che succede in questi giorni quella fase è finita. La capitale Tripoli è paralizzata dalla presenza allo stesso tempo di due premier rivali che in queste ore sostengono entrambi di essere il vero leader del paese e tentano di attirare dalla propria parte il maggior numero possibile di milizie armate. C’è il rischio che la situazione degeneri in scontri. Draghi lavorava in ottima sintonia con il premier Abdelhamid Dabaiba, che gode dell’appoggio delle Nazioni Unite. I due hanno cominciato quasi assieme i loro mandati l’anno scorso – Draghi a febbraio, l’altro a marzo – avevano buone relazioni personali e sembravano aver archiviato assieme il periodo precedente, quello della guerra civile, durante il quale l’Italia non era riuscita a ottenere nulla.

