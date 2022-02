L'élite parigina spera nel ballottaggio Macron-Pécresse, e poi si divide

Gli ultimi sondaggi mostrano che la gara per qualificarsi al secondo turno è più serrata che mai tra la gollista e i due candidati del sovranismo, Marine Le Pen (Rassemblement national) e Éric Zemmour (Reconquête), fatto che suscita parecchi timori in certi ambienti

Parigi. Domenica prossima, Valérie Pécresse, candidata dei Républicains alle presidenziali francesi, proverà a dare una svolta alla sua campagna elettorale con un grande meeting allo Zenith di Parigi. L’obiettivo? Accreditarsi definitivamente come l’unica alternativa credibile al macronismo, respingendo le accuse di chi la considera un Macron in gonnella. Gli ultimi sondaggi mostrano che la gara per qualificarsi al secondo turno è più serrata che mai tra la gollista e i due candidati del sovranismo, Marine Le Pen (Rassemblement national) e Éric Zemmour (Reconquête), fatto che suscita parecchi timori in certi ambienti, che sperano in una finale Macron-Pécresse per il bene della Francia.