Quanto rumore fa la lotta tra il New York Times e il suo sindacato

La rivalità tra i due principali quotidiani dell’establishment americano, il Washington Post e il New York Times, ha segnato gli anni recenti caratterizzati dalla presenza politico-mediatica di Donald Trump. Se il Washington Post ha addirittura aggiunto sotto la testata la dicitura “La democrazia muore nell’oscurità”, il suo avversario newyorchese con lo scoop riguardante le dichiarazioni dei redditi dell’allora presidente in carica nel 2020 ha decisamente segnato un bel colpo giornalistico. Adesso siamo alle frecciate: molto spesso sulle pagine del Times ci sono storie riguardanti gli sforzi di Amazon, la multinazionale fondata dall’attuale proprietario del Post Jeff Bezos, per contrastare gli sforzi di sindacalizzazione nei vari stabilimenti, ultimo tra questi un deposito che si trova a Staten Island, all’interno della stessa Grande Mela.

