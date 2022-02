Il piano eversivo di Trump

L’assalto al Congresso del 6 gennaio del 2021 non è stato la fiammata finale di una presidenza incendiaria, ma l’esito di un piano di eversione iniziato dopo le presidenziali americane del 2020 e ancora in corso. Con il tempo ogni tassello sta andando al suo posto e il messaggio è univoco: Donald Trump ha mosso un attacco al sistema democratico americano. L’ultimo pezzo di questo inquietante puzzle riguarda le macchine per il voto, le famigerate voting machines. Il New York Times racconta in una sua ricostruzione esclusiva che sei settimane dopo le presidenziali, Trump chiese a Rudy Giuliani, il suo spregiudicato consigliere legale, di contattare il dipartimento della Sicurezza nazionale perché prendesse il controllo delle voting machines negli stati in bilico. Trump stava naturalmente cercando le prove dei brogli che andava denunciando a gran voce e non trovandole le voleva tentare tutte. In particolare, prima di arrivare alla Sicurezza nazionale, aveva provato a fare la stessa richiesta al Pentagono e al dipartimento della Giustizia, chiedendo ai suoi collaboratori di scrivere degli ordini esecutivi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE