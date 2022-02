Il metodo di Xi Jinping per restare al potere

Tutti si aspettano che al prossimo congresso nazionale del Partito comunista cinese, il leader Xi Jinping non si ritirerà da segretario generale, e anzi farà in modo di assicurarsi un terzo mandato alla guida della Repubblica popolare cinese. Ma è davvero l’incoronazione del nuovo imperatore, come scrivono diversi analisti occidentali, o la questione della leadership di Xi merita un approfondimento in più? Qualche giorno fa sul Nikkei Asia Katsuji Nakazawa, editorialista del giornale giapponese ed ex storico corrispondente da Pechino, ha riportato le parole di una sua fonte dell’ambiente politico cinese: “Se quello che dovesse ottenere fosse un altro quinquennio da segretario generale del partito, lasciando poco chiare le prospettive del suo regno lunghissimo, sarà, tutto sommato, una sconfitta”. E questo perché “la sua presa sul partito gradualmente si indebolirà”. Se un leader di un paese democratico dovesse stare in carica per ulteriori cinque anni, “si parlerà di lui soprattutto perché prima o poi diventerà un’anatra zoppa. Ma questo principio non vale in Cina”, scrive Nakazawa, “dove tutto si decide attraverso una lotta di potere all’interno del partito, di cui gli osservatori esterni sanno poco. Se i cittadini cinesi iniziassero a percepire che in fondo potrebbero avere un leader diverso nel giro di cinque anni, il loro atteggiamento potrebbe cambiare. Potrebbero fingere di obbedire mentre in segreto resistono”.

